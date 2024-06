Bonjour, Je suis passionné par l'entretien des espaces vert, taille de haie et élagage. Je vous propose mes services pour intervenir chez vous en toute autonomie. Je suis formé à grimper et tailler les arbres en toute sécurité et en prenant en compte les risques alentours. Je suis à l'écoute de vos demandes, pour vous conseiller et vous satisfaire. N'hésitez pas à me contacter, je me déplacerai au plus vite.

